Жанибек Алимханулы: «Интересно, кто согласится драться со мной — Лара или Чарло?»

Чемпион WBO и IBF Жанибек Алимханулы заявил что хочет завоевать все четыре титула в среднем весе. «Интересно, кто согласится драться со мной — Лара или Чарло? Или они оба найдут оправдание не драться? Чемпион должен биться с чемпионом! Я хочу все четыре титула в моем дивизионе!», — написал Алимханулы в твиттер.