Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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NYP: преступная банда «Трен-де-Арагуа» орудует уже в 16 штатах США

NYP: преступная банда «Трен-де-Арагуа» орудует уже в 16 штатах США

В МВД США предупредили о растущем влиянии преступной группировки из Венесуэлы «Трен-де-Арагуа», которая уже обосновалась в 16 американских штатах, пишет издание New York Post со ссылкой на служебную записку ведомства.

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