В Кремле предупредили о множестве фейков на фоне разговора Путина и Уиткоффа

Пресс-секретарь президента РФ призвал ориентироваться только на первоисточники Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фейках, которые начали публиковать "уважаемые издания" на фоне разговора Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
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