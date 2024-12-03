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Борисполь, Вышгород, Хмельник, Звягель, Тернополь: ВС России нанесли очередные удары по объектам на Украине

Борисполь, Вышгород, Хмельник, Звягель, Тернополь: ВС России нанесли очередные удары по объектам на Украине

ВС России нанесли очередные удары по объектам критической инфраструктуры противника. Местные паблики пишут, что минувшей ночью в ряде украинских регионов вновь были слышны взрывы, особо выделяя столицу страны.

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