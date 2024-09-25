Консультация для законных представителей ´Организация работы ПКПП в 2024/2025 учебном году´.

С целью информирования законных представителей воспитанников о порядке функционирования пункта коррекционно-педагогической помощи в 2024/2025 учебном году, учителем-дефектологом Киселевой Викторией Анатольевной 11 сентября была проведения консультация для законных представителей воспитанников.
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