После завершения конфликта на Украине президент Владимир Зеленский уедет в особняк в Италии или на Кипре.
«Это мошенничество»: куда Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Это не мошенничество, это целенаправленный геноцид людей, что оказались на территории усраины, зачистка территории от аборигенов, для кого не совсем ясно. Поэтому, задача №1 для "усраинских аборигенов" - не допустить бегства верховного коксонюхающего в заграницу. Если сбежит, что очень вероятно, найти человека и способ доставить "Орден очищающего ледоруба" с занесением в грудную клетку. Ну или обращайтесь к Петрову с Башировым...
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