«Это мошенничество»: куда Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта

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Леонид Ла Рошель

Это не мошенничество, это целенаправленный геноцид людей, что оказались на территории усраины, зачистка территории от аборигенов, для кого не совсем ясно. Поэтому, задача №1 для "усраинских аборигенов" - не допустить бегства верховного коксонюхающего в заграницу. Если сбежит, что очень вероятно, найти человека и способ доставить "Орден очищающего ледоруба" с занесением в грудную клетку. Ну или обращайтесь к Петрову с Башировым...