Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Больно уж знакомая песня о зависимости от России. Видимо один и тот же дирижер из-за океана.  Европа уже избавилась о...«Это станет пораж...
  • Борис Цыперсон
    А что за ОПОП - всем ясно?Председатель Кита...
  • Борис Цыперсон
    Так ведь отмазаться хочется.США проверяют соо...

Эксперт-украинист Беспалько: в США Зеленского считают крысой в лабиринте

Эксперт-украинист Беспалько: в США Зеленского считают крысой в лабиринте

Украинского лидера Владимира Зеленского в США воспринимают как «крысу». Об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх