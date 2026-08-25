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Борец Джордан Берроуз: «Если Махачев вцепится мне в ногу, как в бою с Гэрри, я отправлю его в полет»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Джордан Берроуз оценил борьбу Ислама Махачева в поединке с Иэном Гэрри .

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