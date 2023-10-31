Врач Умнов предупредил об опасности интенсивных тренировок после 50 лет

При занятии интенсивными спортивными тренировками следует учитывать возрастные особенности организма, напомнил хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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