Постпред России при ЕС Чижов призвал страны поучиться организации выборов у Москвы

Таким образом политик отреагировал на резолюцию Европарламента (ЕП) по Российской Федерации. Он обратил внимание, что Москва шагнула далеко вперед в вопросе организации и проведения народного голосования, чего нельзя сказать о странах Евросоюза.
Таким образом политик отреагировал на резолюцию Европарламента (ЕП) по Российской Федерации. Он обратил внимание, что Москва шагнула далеко вперед в вопросе организации и проведения народного голосования, чего нельзя сказать о странах Евросоюза.
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