Невролог Степаненко перечислила симптомы детской деменции

На это влияют болезни и травмы мозга Несмотря на то, что термин «деменция» чаще используется для описания состояния пожилых людей, существуют редкие случаи, когда подобные симптомы могут развиваться у детей, сообщила РИАМО врач-невролог детский АО «Медицина», к.