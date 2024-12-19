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The Telegraph UK, Великобритания Пришельцы или россияне. Вот кто запускает БПЛА над западными авиабазами

The Telegraph UK, Великобритания Пришельцы или россияне. Вот кто запускает БПЛА над западными авиабазами

Над авиабазами в США и Британии по ночам летают неизвестные БПЛА, пишет The Telegraph. Пентагон не в силах установить, кто стоит за запусками.

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