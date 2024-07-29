Почему Фадеев хочет забрать сценическое имя у Глюк'оZы

Песни известной российской артистки Глюк’oZы в двухтысячных звучали буквально отовсюду: восходящая звезда смогла завоевать сердца миллионов слушателей по всей стране, ей предлагали множество контрактов и интересных проектов.
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