В Госдуме предложили блокировать за кибербуллинг

Вице-спикер ГД Владислав Даванков направил обращение в адрес генерального директора VK Владимира Кириенко с предложением внедрить в соцсети системы блокировки за кибербуллинг и навязчивое преследование, пишет ТАСС.
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