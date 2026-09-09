Как повесить картину с первого раза: поможет обычная вилка

Самая раздражающая часть при развешивании картины начинается после того, как гвоздь уже забит в стену.
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