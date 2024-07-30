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Закон, порядок, государство

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На Колыме члены организованной группы, проводившей незаконные азартные игры, предстанут перед судом

Следственным управлением СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела по обвинению десяти жителей Магадана в возрасте от 24 до 48 лет в совершении преступления, предусмотренного ч.

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