Что нам шепчет ночь: когда ушедшие снятся живыми

Каждый из нас хоть раз в жизни видел сон, в котором встречал человека, уже ушедшего из этого мира. И скорее всего, в такие моменты мы просыпались с тяжестью на сердце, перемешанными чувствами и кучей вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии