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ТАСС

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Путин и Моди ознакомились с экспозицией первого индийского "Иннопрома"

Путин и Моди ознакомились с экспозицией первого индийского "Иннопрома"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди, завершив двустороннюю встречу, осмотрели международную промышленную выставку "Иннопром", которая в этот раз проходит в Индии.

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