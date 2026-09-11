Путин и Моди ознакомились с экспозицией первого индийского "Иннопрома"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди, завершив двустороннюю встречу, осмотрели международную промышленную выставку "Иннопром", которая в этот раз проходит в Индии.