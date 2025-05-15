В Омске отец несколько лет истязал родную дочь - на него завели уголовное дело. По версии следствия, 41-летний мужчина, будучи пьяным, систематично избивал девочку-подростка.
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В Омске отец несколько лет истязал родную дочь - на него завели уголовное дело. По версии следствия, 41-летний мужчина, будучи пьяным, систематично избивал девочку-подростка.