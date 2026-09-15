Последняя тайна ФСБ. Почему украинцы пошли против англичан? Три главные цели

Последняя тайна сорванного ФСБ покушения украинских спецслужб на британских дипломатов в Москве, от которой в ужасе Киев.
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Старо же, как мир: выкормленный тобою крокодил рано или поздно на тебя же и набросится! Не вскармливали ли американцы Усаму Бен-Ладена? Англичане в своё время уйму средств потратили на свержение французской монархии, а Наполеон на них напал! Про Гитлера я вообще молчу - много, кто ему помогал - а напал он В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ на своих ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ - поляков!
про мотивацию агентов,автор слишком поверхностен....для разных агентов применяются разные методы...кому-то и денег достаточно,а кому-то бабёшки красивой да умелой....а вот некоторым-значимость подавай его предательства или психологическую игру(помните агента Клауса в 17ти мгновениях-почему Штирлиц решил его просто грохнуть совсем не в своём стиле,так сказать)...вот эти-очень опасны и непредсказуемы,могут начать действовать не по инструкции,а импровизируя...
Британцы решили устроить провокацию руками каклов и обвинить Россию, а посла им не жалко: "у короля их много".