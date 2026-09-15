Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Последняя тайна ФСБ. Почему украинцы пошли против англичан? Три главные цели

Последняя тайна ФСБ. Почему украинцы пошли против англичан? Три главные цели

Последняя тайна сорванного ФСБ покушения украинских спецслужб на британских дипломатов в Москве, от которой в ужасе Киев.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Старо же, как мир: выкормленный тобою крокодил рано или поздно на тебя же и набросится! Не вскармливали ли американцы Усаму Бен-Ладена? Англичане в своё время уйму средств потратили на свержение французской монархии, а Наполеон на них напал! Про Гитлера я вообще молчу - много, кто ему помогал - а напал он В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ на своих ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ - поляков!

Профиль пользователя Владимир Аверков
Владимир Аверков

про мотивацию агентов,автор слишком поверхностен....для разных агентов применяются разные методы...кому-то и денег достаточно,а кому-то бабёшки красивой да умелой....а вот некоторым-значимость подавай его предательства или психологическую игру(помните агента Клауса в 17ти мгновениях-почему Штирлиц решил его просто грохнуть совсем не в своём стиле,так сказать)...вот эти-очень опасны и непредсказуемы,могут начать действовать не по инструкции,а импровизируя...