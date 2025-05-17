Глава Следкома заинтересовался делом об отравлении детей в Алуште

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе проверочных мероприятий по факту отравления детей в Республике КрымИнформация об отравлении подростков в столовой одного из учебных учреждений Алушты появилась в социальных сетях.
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