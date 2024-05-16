«Делает здесь со всеми, что захочет». Абдель-Азиз рассказал, как проходит лагерь Махачева

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где он рассказал о том, как проходит тренировочный лагерь действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
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