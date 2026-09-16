Актуальная информация об обстановке на линии фронта 16 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников 11:30 ВС РФ поразили сухогрузы в порту Черноморск в Одесской области 10:46 Две школы и спортивный комплекс повреждены в Каховском округе в результате атак ВСУ «Сегодня ночью украинские боевики нанесли целенаправленные удары по школам в селах Коробки и Раздольное.
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