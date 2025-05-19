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Шоу фриков и деградантов: эксперты оценили «Евровидение-2025»

Шоу фриков и деградантов: эксперты оценили «Евровидение-2025»

17 мая в швейцарском Базеле завершился очередной конкурс «Евровидение». Россия в нем не принимала участие, однако в полуфинале в эфир выпустили архивную запись с российским коллективом «Бурановские бабушки».

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