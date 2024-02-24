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Нуланд: Россия в своем нынешнем состоянии не отвечает желаниям США

Нуланд: Россия в своем нынешнем состоянии не отвечает желаниям США

Global Look Press/CNP/AdMedia Россия в своем текущем состоянии не соответствует образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

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Комментарии
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Л
Леонид -
США в своем нынешнем состоянии не соответствуют образу, который бы хотела видеть Россия, да и большинство населения Земли
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13 час.

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