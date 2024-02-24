Нуланд: Россия в своем нынешнем состоянии не отвечает желаниям США

Global Look Press/CNP/AdMedia Россия в своем текущем состоянии не соответствует образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
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