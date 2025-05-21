Редакция Smolgazeta.ru продолжает проект «Сердце Победы». В Российской Федерации реализуется масштабный общероссийский проект «Без срока давности», направленный на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в период вражеской оккупации 1941–1944 годов.
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