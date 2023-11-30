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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс набрал в 8 раз больше очков за карьеру, чем вся сегодняшняя стартовая пятерка «Детройта»

Леброн Джеймс набрал в 8 раз больше очков за карьеру, чем вся сегодняшняя стартовая пятерка «Детройта»

«Лейкерс» на выезде разгромили «Детройт» – 133:107. На инфографике во время прямой трансляции сравнили стартовую пятерку из молодых игроков «Пистонс» с карьерой 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

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