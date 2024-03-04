Президент Сербии Вучич подписал декларацию против России

А все наша «дружба» и гуманность! А мы что, не можем их зажать за такую дружбу? Что ? Нечем?

Виктор Тимошевский

Сам то что тогда дергается по поводу целостности Сербии? Сейчас у него начнут по кусочку откусывать. Похерил добрые отношения с Россией и ее поддержку,про@рет и страну в угоду политическим амбициям.