Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Президент Сербии Вучич подписал декларацию против России

Президент Сербии Вучич подписал декларацию против России

Юрий Кот С такими друзьями, что называется, и врагов не надо. Уж лучше по-болгарски грубо и нагло, чем по-сербски подло и гадко.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Проституток не жмут их е.бу.т.
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1 час.
Светлана Коваленкова
А все наша «дружба» и гуманность!  А мы что, не можем их зажать за такую дружбу? Что ? Нечем?
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25 мин.
Виктор Тимошевский
Сам то что тогда дергается по поводу целостности Сербии? Сейчас у него начнут по кусочку откусывать. Похерил добрые отношения с Россией и ее поддержку,про@рет и страну в угоду политическим амбициям.
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21 мин.

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