Мессенджер Telegram обновился

Создатели Telegram представили большое обновление мессенджера в честь его 11-летия. Апдейт в первую очередь направлен на предоставление возможности владельцам каналов и ботов получать заработок на своих проектах.
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