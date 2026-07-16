Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 922 подписчика

Горят заводы и АЗС: что известно об атаке БПЛА на Киев, Одессу и Харьковскую область 16 июля?

Горят заводы и АЗС: что известно об атаке БПЛА на Киев, Одессу и Харьковскую область 16 июля?

Ночью 16 июля 2026 года Киев подвергся мощной ответной атаке российских беспилотников и баллистических ракет — в Дарницком районе загорелись промышленные предприятия, включая завод ЖБК, производящий фортификации для ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии