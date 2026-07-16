Горят заводы и АЗС: что известно об атаке БПЛА на Киев, Одессу и Харьковскую область 16 июля?

Ночью 16 июля 2026 года Киев подвергся мощной ответной атаке российских беспилотников и баллистических ракет — в Дарницком районе загорелись промышленные предприятия, включая завод ЖБК, производящий фортификации для ВСУ.
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