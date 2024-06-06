Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    вы  заплесневелый  совкодрочер?Депутаты предложи...
  • ММ
    Интересно, автор читал свое творение? У него в глазах не двоится? Несколько раз уже вижу, когда фрагменты текста прос..."Платите русским ...
  • Erl Schweizer
    ""Платите русским нормальные деньги". Петр Толстой выдал базу по мигрантам". А татарам как платить за работу? Чем удм..."Платите русским ...

В России остается все меньше трудовых мигрантов из Узбекистана

В России остается все меньше трудовых мигрантов из Узбекистана

"Войну пережил, а дома в мирном городе, мигранты убили" За что сгинул 21-летний Илюша В городе Сольцы Новгородской области пьяный уроженец Узбекистана просто так зарезал в кафе 21-летнего русского парня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Мигранты России не нужны, нужно постепенно избавляться от них. Белорусы обходятся без мигрантов, обойдёмся и мы!!!
Ответить
2 час.
Александр Зиборов
Доля истины в Ваших словах имеется. Но... Уже не годы, а десятилетия беспредельничают мир8гранты, и чем дальше, тем наглей. Сколько нам ждать понимания народа? Века? А останется ли народ уже спустя поколение-два?..
Ответить
2 час.
Maxim
В Китае тоже есть носители Русского языка.. Школы Русские надо не в ср. Азии строить, а - в Сев. Корее: они с ножами не ходят ..
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх