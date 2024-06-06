"Войну пережил, а дома в мирном городе, мигранты убили" За что сгинул 21-летний Илюша В городе Сольцы Новгородской области пьяный уроженец Узбекистана просто так зарезал в кафе 21-летнего русского парня.
В России остается все меньше трудовых мигрантов из Узбекистана
Комментарии
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Александр Зиборов
Мигранты России не нужны, нужно постепенно избавляться от них. Белорусы обходятся без мигрантов, обойдёмся и мы!!!
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2 час.
Александр Зиборов
Доля истины в Ваших словах имеется. Но... Уже не годы, а десятилетия беспредельничают мир8гранты, и чем дальше, тем наглей. Сколько нам ждать понимания народа? Века? А останется ли народ уже спустя поколение-два?..
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2 час.
Maxim
В Китае тоже есть носители Русского языка.. Школы Русские надо не в ср. Азии строить, а - в Сев. Корее: они с ножами не ходят ..
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2 час.
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