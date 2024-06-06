В России остается все меньше трудовых мигрантов из Узбекистана

Александр Зиборов Мигранты России не нужны, нужно постепенно избавляться от них. Белорусы обходятся без мигрантов, обойдёмся и мы!!!

Александр Зиборов Доля истины в Ваших словах имеется. Но... Уже не годы, а десятилетия беспредельничают мир8гранты, и чем дальше, тем наглей. Сколько нам ждать понимания народа? Века? А останется ли народ уже спустя поколение-два?..