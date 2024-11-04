На конец октября вылов рыбы в РФ был на 8,1% меньше прошлогоднего

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) сообщило, что по состоянию на конец октября российские рыбаки выловили 4,2 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8,1% меньше, чем на конец октября прошлого года.
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