Депутаты возьмут деньги из бюджета, чтобы подарить сиротам подарки от депутатов. Тюменская облдума закупит 470 новогодних наборов на 324 тысячи рублей, которые вручат детям от имени парламентариев.
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