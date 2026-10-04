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Донецкая группа новостей

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Депутаты возьмут деньги из бюджета, чтобы подарить сиротам подарки от депутатов. Тюменская облдума закупит 470 новогодних наборов на 324 тысячи рублей, которые вручат детям от имени парламентариев.

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