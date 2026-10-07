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Царьград

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«Автомобилист» разгромил «Авангард» 4:0 и поднялся на 4-е место Востока

«Автомобилист» разгромил «Авангард» 4:0 и поднялся на 4-е место Востока

Екатеринбургский клуб разгромил омичей на «УГМК-Арене» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ, забросив четыре безответные шайбы.

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