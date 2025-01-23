Размер среднего депозита на «Финуслугах» за 2024 год вырос на 22%, до 500 тысяч

Средний чек одного вклада на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» вырос за 2024 год почти на 22% – с 411 тысяч рублей в январе до 500 тысяч рублей к концу года, пишут “Ведомости” со ссылкой на сообщение площадки.