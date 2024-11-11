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Россия собрала 50 тысяч военных в Курской области. Разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ

Россия собрала 50 тысяч военных в Курской области. Разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ

NYT: Россия собрала 50 тысяч военных для наступления на ВСУ в Курской области Представители разведки США дают пессимистичные прогнозы относительно результатов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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