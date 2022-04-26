Защитник «Детройта» Зайдер – главный фаворит на «Колдер Трофи», Бантинг и Зеграс вошли в топ-3 (NHL.com)

Защитник «Детройта» Мориц Зайдер – главный фаворит на «Колдер Трофи». Официальный сайт НХЛ провел голосование среди 17 экспертов для определения претендентов на приз лучшему новичку сезона.

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