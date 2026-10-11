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«Я сама себе стилист»: как Людмила Артемьева в 63 года сменила привычный образ

«Я сама себе стилист»: как Людмила Артемьева в 63 года сменила привычный образ

На закрытии 47-го Московского международного кинофестиваля в апреле 2025 года Людмилу Артемьеву узнавали не сразу.

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