Dasung выпустила компактный 10,3-дюймовый монитор с матрицей на электронных черн...

Dasung выпустила компактный 10,3-дюймовый монитор с матрицей на электронных чернилах и частотой обновления 60 ГцКитайская компания Dasung выпустила компактный сенсорный монохромный монитор Paperlike 103, оснащённый 10,3-дюймовой панелью на базе электронных чернил.
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