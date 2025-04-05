DM: ученые при раскопках в Израиле нашли подтверждение библейской истории

На раскопках в Израиле, в области холма Мегиддо, ученые — Ассаф Клейман из Университета имени Давида Бен-Гуриона и Исраэль Финкельштейн из Тель-Авивского университета обнаружили доказательства библейской истории.
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