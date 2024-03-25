Награждены военные, отличившиеся при задержании террористов из «Крокуса»

Военнослужащие прикрытия государственной границы России, отличившиеся в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», получили государственные и ведомственные награды, сообщили в Минобороны РФ.
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