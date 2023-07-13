Американка пообещала заплатить 5000 долларов тому, кто найдет ей мужа

Жительница Лос-Анджелеса Ева Тилли-Кулсон устала от одиночества. Она никак не может выйти замуж и поэтому решилась на радикальный шаг – 35-летняя женщина объявила о том, что заплатит $5000 тому, кто поможет найти ей мужа, пишет New York Post.