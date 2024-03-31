Россиянка Ригович рассказала, что боялась продажи на органы в мексиканском пленуИз личного архива Марии В середине марта в Мексике освободили россиянку Марию Ригович — она попала в плен к бандитам, которые требовали заплатить за «проезд по их земле».
Рассказ девушки, попавшей в плен к наркокартелю
Комментарии
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ЛР
Лара Роооллл
Не долбанутая, а Ебанутая, а так согласна с коментами..
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8 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Захотела отого мексиканского такос она его получила.
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Менты были в доле, однозначно.
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2 час.
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