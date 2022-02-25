Наличные перспективы

Есть такая русская поговорка: «Кому война, а кому мать родна». В четверг 24 февраля, кода стало известно о спецоперации России, фондовые индексы и курс рубля стремительно рванули вниз, население бросилось обналичивать всё, что можно обналичить.
Есть такая русская поговорка: «Кому война, а кому мать родна». В четверг 24 февраля, кода стало известно о спецоперации России, фондовые индексы и курс рубля стремительно рванули вниз, население бросилось обналичивать всё, что можно обналичить.
Свежие комментарии