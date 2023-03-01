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Вячеслав Манучаров отреагировал на выпады Урганта в свой адрес

Вячеслав Манучаров отреагировал на выпады Урганта в свой адрес

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров отреагировал на выпады шоумена Ивана Урганта в свой адрес. Артист подшутил над обидчиком, подчеркнув, что у него с такими пассажами есть все «шансы отправиться в пешее эротическое путешествие лет на 40».

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