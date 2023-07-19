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«Почему бы государству не выделять каждому клубу РПЛ фиксированную сумму? Допустим, 3 млрд рублей в год». Масалитин о финансировании

– Что нам мешает сделать свой продукт? Зачем смотреть на Запад и постоянно приглашать второсортных тренеров и футболистов из других стран и раз за разом наблюдать, как какая-то из наших команд не способна доиграть сезон? Нужно выработать свою схему, ведь у нас огромная страна – много часовых поясов и большие расстояния между городами.

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