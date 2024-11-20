Россия на фоне введения повышенных пошлин Евросоюза практически прекратила экспорт зерна

В сентябре было отгружено продукции всего на 21 тысячу евро Россия на фоне введения ЕС повышенных пошлин почти прекратила туда экспорт зерна, отгрузив в сентябре продукции всего на 21 тысячу евро, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Евростата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии