Россия на фоне введения повышенных пошлин Евросоюза практически прекратила экспорт зерна

В сентябре было отгружено продукции всего на 21 тысячу евро Россия на фоне введения ЕС повышенных пошлин почти прекратила туда экспорт зерна, отгрузив в сентябре продукции всего на 21 тысячу евро, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Евростата.