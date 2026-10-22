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1. В 3-м туре Лиги чемпионов гол Батракова помог «Галатасараю» обыграть «Лилль» – 4:2. Алексей – первый россиянин с 2020 года, забивший в двух матчах ЛЧ подряд.