В амфитеатре Никосии прозвучала музыка Шостаковича и Гершвина

Произведения Дмитрия Шостаковича и Джорджа Гершвина составили программу концерта, который состоялся на концертной площадке Никосии с участием ведущих исполнителей музыкальных коллективов Кипра, сообщает ТАСС.
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