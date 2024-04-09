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Военного решения проблемы нет? Решение есть, но оно вам не понравится.

Военного решения проблемы нет? Решение есть, но оно вам не понравится.

Они говорят - "Нет военного решения у данного конфликта!". И это ещё самые разумные из них. Они уверены, что ситуация зашла в тупик, что ни одна из сторон не сможет взять вверх.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну ващет усиливать без ядерного оружия, эт как раз привлекать туда новые объёмы мобилизованных наших ребят, которым придётся гибнуть на порядки в большем количестве. Например во время ВОВ, когда малость иные были средства поражения, для  освобождение Украины от СССР, уже в 1944г. - после перелома в ВОВ - потребовались жертвы:   * При освобождение Донбасса наши войска потеряли 334 570 человек; Битва за Днепр — 1687164; Киевско-Житомирская наступательная операция — 30 569 человек; Киевская оборонительная операция — 87 473 человек; Днепровско-Карпатская операция — 1 109 528 человек; Львовско-Сандомирская операция — 289 296 человек. ВСЕГО же свою кровь на украинской земле пролили 3 538 600 человек!....   У нас в армии РФ ща меньше народу....
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