Военного решения проблемы нет? Решение есть, но оно вам не понравится.

Sergiy Che

Ну ващет усиливать без ядерного оружия, эт как раз привлекать туда новые объёмы мобилизованных наших ребят, которым придётся гибнуть на порядки в большем количестве. Например во время ВОВ, когда малость иные были средства поражения, для освобождение Украины от СССР, уже в 1944г. - после перелома в ВОВ - потребовались жертвы: * При освобождение Донбасса наши войска потеряли 334 570 человек; Битва за Днепр — 1687164; Киевско-Житомирская наступательная операция — 30 569 человек; Киевская оборонительная операция — 87 473 человек; Днепровско-Карпатская операция — 1 109 528 человек; Львовско-Сандомирская операция — 289 296 человек. ВСЕГО же свою кровь на украинской земле пролили 3 538 600 человек!.... У нас в армии РФ ща меньше народу....